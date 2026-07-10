Xiaomi готовит Smart Band 11 и отдельную версию с NFC
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Xiaomi готовит Smart Band 11 и отдельную версию с NFC

Xiaomi Smart Band 11 прошёл сертификацию в Китае.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:05
Xiaomi готовит Smart Band 11 и отдельную версию с NFC

Xiaomi готовит к выпуску фитнес-браслет Smart Band 11. Две новые модели прошли сертификацию в Китае под номерами M2616B1 и M2617B1.

По данным инсайдера Experience More, речь идёт о стандартном Xiaomi Smart Band 11 и отдельной версии с NFC. Они станут преемниками Smart Band 10 (обзор) и Smart Band 10 NFC.

Xiaomi Smart Band 10 / The GEEK

Документы также раскрыли ёмкость аккумулятора новинки — 233 мА·ч. Такой же показатель был у Smart Band 10, поэтому рассчитывать на заметное увеличение батареи пока не стоит. При этом автономность может измениться за счёт нового железа и программной оптимизации.

Полные характеристики Smart Band 11 пока не раскрыты. Для сравнения, нынешний Smart Band 10 оснащён 1,72-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью до 1500 нит, поддерживает более 150 спортивных режимов и может работать до 21 дня без подзарядки.

Ожидается, что в новом поколении Xiaomi сделает акцент на обновлённых датчиках, функциях здоровья и программных возможностях, а не на росте ёмкости аккумулятора.

Презентация Xiaomi Smart Band 11 может состояться во второй половине 2026 года.

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