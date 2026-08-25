Создатели Fitbit выпустили конкурента Whoop с GPS, LTE и ИИ

Компания Luffu, основанная создателями Fitbit Джеймсом Парком и Эриком Фридманом, представила умный браслет Luffu Link. Устройство лишено экрана и предназначено для отслеживания показателей здоровья и безопасности пользователя.

Luffu Link следит за физической активностью, сном, пульсом и дыханием. Встроенные GPS и LTE позволяют определять местоположение и оставаться на связи без смартфона. В экстренной ситуации пользователь сможет отправить доверенным контактам запрос о помощи, голосовое сообщение и свою геолокацию.

Через приложение можно голосом добавлять информацию о симптомах, лекарствах, питании и настроении. ИИ анализирует собранные данные и обращает внимание на изменения в привычках, например ухудшение сна или снижение активности.

Браслет выдерживает погружение на глубину до 50 метров и работает до пяти дней без подзарядки. Отдельный мобильный тариф для LTE не потребуется.

Luffu Link уже доступен для предзаказа за 249,99 доллара, около 21 тысячи рублей. Первые поставки ожидаются в начале 2027 года, после чего цена вырастет до 299,99 доллара.

Для работы также потребуется подписка Luffu Family Plan. Тариф на четырех человек стоит 19,99 доллара в месяц, на восемь человек 29,99 доллара.