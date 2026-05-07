Google представила фитнес-браслет Fitbit Air без дисплея за $99,99

Устройство отслеживает базовые показатели здоровья и работает без подзарядки до семи дней.
Google представила фитнес-браслет Fitbit Air. Устройство получило компактный корпус без дисплея и предназначено для отслеживания активности, сна и базовых показателей здоровья.

Fitbit Air измеряет пульс, шаги, уровень кислорода в крови и температуру. Также браслет поддерживает режим анализа показателей во время сна.

Устройство весит около 5,2 г и имеет водонепроницаемый корпус. Вместо экрана используется светодиодный индикатор заряда. Для уведомлений и будильника предусмотрена вибрация.

Fitbit Air работает без подзарядки до семи дней. В комплект входит магнитная зарядка. При низком уровне заряда загорается красный индикатор и включается вибрация.

Браслет доступен в четырёх базовых цветах по цене $99,99. По курсу ЦБ на 7 мая 2026 года это около 7461 рубля.

Также Google выпустила оранжево-серую версию Fitbit Air, созданную в коллаборации с чемпионом НБА Стефеном Карри. Она стоит $129,99, или около 9700 рублей по курсу ЦБ.

Вместе с браслетом компания представила приложение Google Health для iOS и Android. Оно объединяет функции бывшего сервиса Fitbit и позволяет отслеживать показатели, которые считывает Fitbit Air.

К приложению также можно одновременно подключить часы Google Pixel Watch. Есть поддержка Peloton, MyFitnessPal и других сторонних фитнес-сервисов.

В Google Health доступен Health Coach. Это ИИ-помощник, который отвечает на вопросы о сне, самочувствии, тренировках и других темах. Функция работает по подписке Health Premium за $10 в месяц.

