iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max вызвали ажиотаж в Китае
Новости

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max вызвали ажиотаж в Китае

Торговые площадки фиксируют рекордные продажи, которых ранее не было.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:35
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max вызвали ажиотаж в Китае

Флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max неожиданно показали высокий спрос в китайском регионе. Несмотря на заметное повышение цен по сравнению с предыдущим поколением, первая партия смартфонов была очень быстро распродана, об этом сообщают китайские СМИ ссылаясь на информацию от местных торговых площадок.

По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, в Китае за первую минуту было распродано более 7 миллионов новых моделей iPhone. При этом, торговая площадка Tmall зафиксировала рекордный двухкратный спрос на iPhone 18 Pro в сравнении с продажами iPhone 17 Pro за аналогичный период после старта их продаж.

Более того, издание The Storm Media сообщает, что из-за «наплыва» покупателей официальный сайт Apple «упал» на несколько минут после старта продаж новинок.

Самым востребованным смартфоном оказалась модель iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в цвете «Бургунди». Что примечательно, после того как в Китае первая партия новинок была распродана, перекупщики начали публиковать свои объявления — на базовый iPhone 18 Pro Max наценка достигала 3000 юаней (37 799 ₽).

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором рассказали какие новинки Apple больше всего пользуются спросом у россиян.

Обсудить

Главное по теме

Новости Последняя модель iMac 21,5″ на базе процессора Intel признана винтажным устройством Apple

Рассказываем, что это означает для владельцев этих компьютеров.
Новости У россиян iPhone 18 Pro Max стал лидером предзаказов, а самый популярный цвет — «Бургунди» Новости MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем будет представлен в следующем месяце

Похожие материалы

Apple Вышла iOS 27: быстрее, прозрачнее и без Siri AI на русском

Обновление получат все iPhone начиная с 11-го.

 Apple Apple может сделать iPhone Duo серией разных устройств со складными дисплеями

Ждём «утечек» по iPhone Duo SE, iPhone Duo Pro и iPhone Duo Max.

 Apple iPhone превратят в консоль: Apple разрабатывает игровой контроллер

Компания тестирует сразу два контроллера, один из которых может выйти под брендом Beats.

 Apple Даже 96 Вт мало: iPhone 18 Pro требует новый тип зарядки

iPhone 18 Pro получил зарядку до 60 Вт, но старые мощные адаптеры Apple не раскроют её полностью.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Анонсирован музыкальный альбом по игре GTA VI В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air Представлен nubia NaviX Ultra — первый в мире ИИ-смартфон OPPO Reno16 вышли в России: три смартфона с IP69K и зарядкой 80 Вт Вместо нового iPad Air покупательнице М.Видео попытались выдать заблокированный витринный планшет Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

16 сентября · Honor

Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

Одинаковые 200 Мп, одни и те же сцены и совсем разная картинка.
  1. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
  2. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  3. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  4. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  5. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
Смотреть все обзоры →