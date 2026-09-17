iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max вызвали ажиотаж в Китае

Флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max неожиданно показали высокий спрос в китайском регионе. Несмотря на заметное повышение цен по сравнению с предыдущим поколением, первая партия смартфонов была очень быстро распродана, об этом сообщают китайские СМИ ссылаясь на информацию от местных торговых площадок.

По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, в Китае за первую минуту было распродано более 7 миллионов новых моделей iPhone. При этом, торговая площадка Tmall зафиксировала рекордный двухкратный спрос на iPhone 18 Pro в сравнении с продажами iPhone 17 Pro за аналогичный период после старта их продаж.

Более того, издание The Storm Media сообщает, что из-за «наплыва» покупателей официальный сайт Apple «упал» на несколько минут после старта продаж новинок.

Самым востребованным смартфоном оказалась модель iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в цвете «Бургунди». Что примечательно, после того как в Китае первая партия новинок была распродана, перекупщики начали публиковать свои объявления — на базовый iPhone 18 Pro Max наценка достигала 3000 юаней (37 799 ₽).

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором рассказали какие новинки Apple больше всего пользуются спросом у россиян.