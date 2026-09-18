Face ID в iPhone 18 Pro может хуже работать с матовыми и антишпионскими плёнками

В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max датчики Face ID перенесли под экран, благодаря чему Apple удалось уменьшить Dynamic Island. Сенсоры расположены в левом верхнем углу дисплея, в районе часов в строке состояния.

На участке над датчиками используется немного меньшая плотность пикселей, чтобы система Face ID могла работать через экран. При обычном использовании разница практически незаметна: Apple компенсирует её повышенной яркостью этой области.

Однако новое расположение может создавать проблемы при использовании некоторых защитных покрытий. Пользователи обратили внимание, что с матовыми и антишпионскими плёнками Face ID иногда срабатывает хуже.

В таких случаях смартфон приходится подносить ближе к лицу, а распознавание может происходить не с первой попытки. Причиной называют дополнительный слой, который ухудшает прохождение света к расположенным под дисплеем датчикам.