iPhone 18 Pro и другие новинки Apple поступили в продажу по всему миру
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iPhone 18 Pro и другие новинки Apple поступили в продажу по всему миру

Вместе со смартфонами стартовали продажи Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 и AirPods 5.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:59
iPhone 18 Pro и другие новинки Apple поступили в продажу по всему миру

Apple начала мировые продажи нового поколения устройств. С 18 сентября в фирменных магазинах компании стали доступны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5.

Новинки можно купить в Apple Store, заказать на сайте компании или через приложение Apple Store. В день старта продаж Apple также организовала демонстрации устройств в своих розничных магазинах.

В нью-йоркском Apple Fifth Avenue покупателей встречали руководитель аппаратного направления Джон Тернус, глава розничного бизнеса Дейрдре О’Брайен и старший вице-президент по маркетингу Грег Джозвиак.

России среди официальных рынков Apple по-прежнему нет, поэтому новые устройства поступают в страну по каналам параллельного импорта.

В России цены на новые iPhone сейчас выглядят следующим образом:

  • iPhone 18 Pro — от 147 000 рублей;
  • iPhone 18 Pro Max — от 157 000 рублей.
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