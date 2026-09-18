iPhone 18 Pro и другие новинки Apple поступили в продажу по всему миру

Apple начала мировые продажи нового поколения устройств. С 18 сентября в фирменных магазинах компании стали доступны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5.

Новинки можно купить в Apple Store, заказать на сайте компании или через приложение Apple Store. В день старта продаж Apple также организовала демонстрации устройств в своих розничных магазинах.

В нью-йоркском Apple Fifth Avenue покупателей встречали руководитель аппаратного направления Джон Тернус, глава розничного бизнеса Дейрдре О’Брайен и старший вице-президент по маркетингу Грег Джозвиак.

России среди официальных рынков Apple по-прежнему нет, поэтому новые устройства поступают в страну по каналам параллельного импорта.

В России цены на новые iPhone сейчас выглядят следующим образом: