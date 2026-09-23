Rabbit прекратила выпуск R1 и представила агентную ОС для Windows, macOS и Linux

Rabbit прекратила производство ИИ-устройства R1 и представила OS3, которую компания называет «агентной операционной системой». Она работает на Windows, macOS и Linux и уже доступна бесплатно.

OS3 может выполнять задачи на компьютере пользователя, работать с файлами и приложениями, а также писать и отлаживать код. Сами запросы обрабатываются в облаке, однако действия выполняются локально на устройстве.

К системе можно подключить до пяти компьютеров. OS3 самостоятельно определяет, какое устройство, приложение, файл и ИИ-модель использовать для выполнения запроса.

Ежемесячной подписки нет. Пользователю нужно самостоятельно подключить API-ключи сторонних ИИ-моделей или использовать модели с открытым исходным кодом.

Управлять OS3 можно через сайт, мессенджер или Rabbit R1, но наличие самого устройства не требуется.

Производство R1 компания уже остановила и распродаёт оставшиеся устройства. Выпуск R2 пока не планируется. Вместо него Rabbit собирается в ближайшие месяцы представить Cyberdeck, отдельное устройство для вайбкодинга на базе OS3.