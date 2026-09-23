Rabbit прекратила выпуск R1 и представила агентную ОС для Windows, macOS и Linux
Новости

Rabbit прекратила выпуск R1 и представила агентную ОС для Windows, macOS и Linux

OS3 умеет выполнять локальные задачи, работать с файлами и приложениями и самостоятельно выбирать подходящую ИИ-модель.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:12
Rabbit прекратила выпуск R1 и представила агентную ОС для Windows, macOS и Linux

Rabbit прекратила производство ИИ-устройства R1 и представила OS3, которую компания называет «агентной операционной системой». Она работает на Windows, macOS и Linux и уже доступна бесплатно.

OS3 может выполнять задачи на компьютере пользователя, работать с файлами и приложениями, а также писать и отлаживать код. Сами запросы обрабатываются в облаке, однако действия выполняются локально на устройстве.

К системе можно подключить до пяти компьютеров. OS3 самостоятельно определяет, какое устройство, приложение, файл и ИИ-модель использовать для выполнения запроса.

Ежемесячной подписки нет. Пользователю нужно самостоятельно подключить API-ключи сторонних ИИ-моделей или использовать модели с открытым исходным кодом.

Управлять OS3 можно через сайт, мессенджер или Rabbit R1, но наличие самого устройства не требуется.

Производство R1 компания уже остановила и распродаёт оставшиеся устройства. Выпуск R2 пока не планируется. Вместо него Rabbit собирается в ближайшие месяцы представить Cyberdeck, отдельное устройство для вайбкодинга на базе OS3.

Обсудить

Главное по теме

Новости Создатели ИИ-помощника Rabbit R1 угодили в финансовую яму

Команда создателей R1 заявляет о кризисе внутри компании. Руководство признаёт проблемы и обещает новый раунд инвестиций.
Новости Яндекс выложил в открытый доступ новую ИИ-модель Alice AI Foundation LLM Новости Alibaba выпустила Qwen 3.8-Omni-Flash для работы с текстом, изображениями, аудио и видео

Похожие материалы

Nubia Представлен nubia NaviX Ultra — первый в мире ИИ-смартфон

Новинка получила флагманское «железо» и 7.62-мм корпус из стекла и металла.

 Алиса AI Алиса AI научилась сама выбирать уровень «интеллекта» под задачу

Для сложных запросов нейросеть автоматически включает режим «Эксперт», а для простых использует более быстрые модели.

 Microsoft Perplexity Portable Computer заработал на Windows-ПК с видеокартами RTX

ИИ-агент может работать локально с файлами и сервисами без передачи данных в облако.

 Android ИИ получит больше власти в Android: Google уже создала специальное разрешение

Новый механизм позволит ИИ выполнять действия внутри приложений напрямую, без имитации нажатий по экрану.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Список смартфонов, которые первыми получат чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Представлены чипы Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 8 Elite Gen 6 для флагманских смартфонов и планшетов Авиабилеты в России могут подорожать из-за нового сбора Хакеры заявили о взломе ФБР и краже данных сотрудников Представлены субфлагманские смартфоны OPPO Find X10 и Find X10 E Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

16 сентября · Honor

Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

Одинаковые 200 Мп, одни и те же сцены и совсем разная картинка.
  1. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
  2. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  3. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  4. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  5. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
Смотреть все обзоры →