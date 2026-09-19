iPhone 18 Pro прошёл жёсткую проверку на прочность

Смартфон выдержал сгибание, а Ceramic Shield 2 оказа заметно крепче обычного защитного стекла. Слабым местом остался алюминиевый корпус.



Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything проверил iPhone 18 Pro на прочность. Смартфон успешно пережил традиционную серию испытаний без серьёзных повреждений.

За экран отвечает Ceramic Shield 2. Первые слабые следы на поверхности появились на седьмом уровне по шкале Мооса, более заметные повреждения на восьмом. Для современного смартфона такой результат считается высоким.

Алюминиевые грани оказались менее стойкими. Обычное лезвие легко повреждает покрытие корпуса. Следы также можно оставить на задней панели устройства.

У блока камер сохранилась особенность предыдущего поколения: покрытие на скошенных краях со временем может стираться. Основание площадки камер выполнено из пластика, необходимого для нормальной работы беспроводных соединений.

В финале Зак Нельсон попытался согнуть iPhone 18 Pro руками. Смартфон выдержал нагрузку, сохранил форму и продолжил нормально работать. Увеличенная испарительная камера внутри корпуса при этом не повлияла на его жёсткость.