iPhone 18 Pro занял второе место в рейтинге камер DXOMARK
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iPhone 18 Pro занял второе место в рейтинге камер DXOMARK

Смартфон набрал 172 балла.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:21
iPhone 18 Pro занял второе место в рейтинге камер DXOMARK

iPhone 18 Pro занял второе место в глобальном рейтинге камер DXOMARK. Новый флагман Apple получил 172 балла и оказался на три пункта ниже HUAWEI Pura 80 Ultra (обзор), который сохраняет лидерство с результатом 175 баллов.

По сравнению с iPhone 17 Pro результат вырос на четыре балла. Предыдущее поколение набрало 168 баллов и сейчас занимает пятое место в рейтинге.

Сильнее всего iPhone 18 Pro показал себя при съёмке видео. За неё смартфон получил 176 баллов, что стало лучшим результатом среди протестированных DXOMARK устройств. Также эксперты высоко оценили съёмку при слабом освещении, точную экспозицию, широкий динамический диапазон и работу стабилизации.

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Одной из особенностей камеры стала переменная диафрагма основной камеры. Она может изменяться от f/1,48 до f/4,0 и помогает, например, удерживать больше людей в фокусе при групповой съёмке.

При этом у камеры нашлись и слабые стороны. DXOMARK отметил периодические ошибки баланса белого, блики в отдельных сценах и более слабый дальний зум по сравнению с некоторыми конкурентами. По портретной съёмке iPhone 18 Pro также уступает HUAWEI Pura 80 Ultra.

iPhone 18 Pro оснащён тремя 48-Мп камерами: основной, сверхширокоугольной и телеобъективом.

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