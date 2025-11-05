Кольцо, которое слышит ваши идеи: стартап Sandbar представил Stream | The GEEK
Кольцо, которое слышит ваши идеи: стартап Sandbar представил Stream

Мини-гаджет с искусственным интеллектом, который записывает голос и превращает его в заметки.
Валентин Снежин сегодня в 16:43

Бывшие сотрудники компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) представили умное кольцо с ИИ-помощником.

Два бывших дизайнера интерфейсов Meta, Мина Фахми и Кирак Хун, основали стартап Sandbar и разработали устройство под названием Stream. «Умное» кольцо позволяет записывать голосовые заметки, взаимодействовать с искусственным интеллектом и управлять музыкой.

Кольцо оснащено сенсорной панелью и микрофонами. По умолчанию они выключены и активируются касанием. После этого пользователь может надиктовать свои мысли, которые сохраняются в памяти устройства и могут быть расшифрованы в текст через приложение. Позже заметки можно будет экспортировать в Notion.

В кольце также доступен чат-бот, который помогает структурировать и редактировать заметки. Он может работать как на собственной модели, так и на сторонней нейросети, однако Sandbar не уточняет, какой именно.

Стоимость кольца начинается от 249 долларов (около 20 тысяч рублей) за серебристую версию и 299 долларов (около 24 тысяч рублей) за золотую. Подписка за 10 долларов в месяц открывает неограниченное количество заметок, чатов и доступ к новым функциям.

Поставки Stream начнутся в 2026 году.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
