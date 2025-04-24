Honor Band 10 представлен официально: AMOLED, NFC и ИИ за $40

Компания Honor анонсировала фитнес-браслет Band 10 — устройство, которое по функциональности приближается к умным часам, но стоит заметно дешевле. В Китае версия без NFC оценивается в $34, с NFC — $40.

Honor Band 10 получил 1,57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и автояркостью. В браслет встроены датчики для круглосуточного мониторинга пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂), стресса, сна и менструального цикла.

Отдельное внимание уделено ИИ-возможностям: встроенный движок Honor AI анализирует состояние сердца и способен распознать признаки мерцательной аритмии, апноэ и других отклонений. Также есть функция «Утренний обзор здоровья», которая кратко подводит итоги состояния организма за сутки.

Для активных пользователей доступны 96 тренировочных режимов, включая 11 профессиональных и 85 настраиваемых. Все они работают с системой Honor Motion Health на базе искусственного интеллекта.

Заявленное время автономной работы — до 14 дней в экономичном режиме, до 10 дней при обычном использовании и до 3 дней с Always-On Display. Версия с NFC (только для Китая) поддерживает бесконтактную оплату, проездной и доступ в помещения.

Honor Band 10 выпускается в четырёх цветах: Coastal Blue, Silver Grey, Obsidian Black и Mint Green.