Apple может погладить стартап Prompt AI

Apple близка к заключению сделки по приобретению команды и технологий стартапа Prompt AI, разработавшего систему компьютерного зрения для камер наблюдения. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, руководство Prompt AI провело общее собрание сотрудников, где объявило о предстоящем соглашении с Apple. Часть команды перейдёт в купертиновскую компанию, остальные получат сокращённые выплаты и смогут подать заявки на открытые позиции.

Инвесторы Prompt, по словам руководства, получат компенсации, но не вернут вложенные суммы полностью. Сотрудникам также порекомендовали воздержаться от упоминания Apple в публичных коммуникациях до завершения сделки.

Главный продукт Prompt — приложение Seemour, использующее ИИ для анализа видеопотока с домашних камер. Оно способно распознавать людей, животных и объекты, уведомлять пользователей о необычной активности и формировать текстовые отчёты о происходящем.

После сделки приложение Seemour будет закрыто, а данные пользователей — удалены.

По данным CNBC, интерес к Prompt ранее проявляли xAI и Neuralink, принадлежащие Илону Маску. Сумма соглашения с Apple пока не раскрывается.