Создатели ИИ-помощника Rabbit R1 угодили в финансовую яму

Издание Tom’s Guide сообщило, что стартап Rabbit, создатель устройства с ИИ-помощником Rabbit R1, испытывает финансовые трудности и задерживает выплаты сотрудникам и подрядчикам.

Rabbit представил R1 в январе 2024 года и оформил около 20 тысяч предзаказов за первые двое суток. Поставки начались весной, а позже глава компании Джесси Лю заявил, что работа над новым поколением устройства уже идёт и релиз планируется на 2026 год.

После этого Tom’s Guide получило анонимное письмо о финансовых проблемах в компании. Собеседники из числа действующих и бывших сотрудников сообщили изданию, что с начала 2025 года зарплаты и выплаты задерживаются как минимум на восемь дней каждый месяц. В последние три месяца некоторые сотрудники, по их словам, не получали оплату вовсе. В октябре трое работников объявили забастовку, которая продолжается.

Лю подтвердил, что компания столкнулась со сложностями: Rabbit рассчитывал на продажи в Индии, но запуск регионального направления сорвался. Стартап перешёл на более «экономный режим».

При этом руководитель утверждает, что Rabbit подписал документы для нового инвестраунда и рассчитывает закрыть его «в ближайшие недели», не раскрывая имя инвестора. По его словам, в забастовке участвуют трое из 26 сотрудников.