Tesla выпустила ракетку для пиклбола почти по цене PlayStation 5

Tesla расширила ассортимент мерча и представила ракетку для пиклбола Tesla Plaid Pickleball Paddle. Проект сделан совместно с Selkirk, одним из самых известных производителей инвентаря для этого вида спорта. Цена составляет $350.

В Tesla объясняют, что ракетка создавалась по тем же принципам, что и автомобили бренда. Много тестов, оптимизация формы, внимание к мелочам. Вдохновлялись аэродинамикой машин Tesla, поэтому у ракетки безрамочная конструкция, открытая «горловина» и встроенные утяжелители для более быстрого и контролируемого замаха.

По словам компании, над продуктом несколько месяцев работали дизайнер Tesla Хавьер Вердура и директор R&D Selkirk Том Барнс. В результате получилась не просто брендированная штука, а «технологичный спортивный инвентарь», как это формулирует сама Tesla.

Характеристики стандартные для премиум-сегмента пиклбола, но ключевой упор сделан не на цифры, а на образ. Черный корпус, минимализм и логотип Tesla.

Ракетка уже появилась в официальном магазине Tesla, но на момент публикации товара нет в наличии

По сути, это очередной пример того, как Tesla продает не столько продукт, сколько ощущение причастности к бренду. Для фанатов Илон Маска и Tesla — стильный аксессуар. Для остальных — дорогая ракетка с громким именем и спорным соотношением цены и пользы.