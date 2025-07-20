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Представлена клавиатура из сериала «Разделение»

Она весит 7 кг, а цена стартует от $600
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 00:29

Компания Atomic Keyboard открыла предзаказ на необычную клавиатуру, вдохновлённую дизайном из сериала Apple TV+ «Разделение». Устройство уже доступно на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Корпус выполнен из алюминия, вес устройства — около 7 кг. Клавиатура предлагается в трёх вариантах раскладки. Первый вариант воссоздаёт эстетику сериала, включая трекбол и отсутствие клавиш Escape, Option и Control. Второй — 60-процентная раскладка, также с трекболом. В третьем варианте трекбол заменён на цифровой блок.

Клавиатура поддерживает горячую замену переключателей, переназначение клавиш возможно через веб-приложение — установка дополнительного ПО не требуется.

Стоимость:

  • $599 — для первых покупателей,
  • $649 и $699 — в следующих партиях,
  • $899 — ожидаемая цена в рознице (около ~70 тыс. рублей).

Проект появился как дань популярности сериала «Разделение», в котором офисная техника и обстановка стали частью визуального кода истории.

Шоу завершило второй сезон в марте 2025 года и было продлено на третий.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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