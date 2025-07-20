Представлена клавиатура из сериала «Разделение»

Компания Atomic Keyboard открыла предзаказ на необычную клавиатуру, вдохновлённую дизайном из сериала Apple TV+ «Разделение». Устройство уже доступно на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Корпус выполнен из алюминия, вес устройства — около 7 кг. Клавиатура предлагается в трёх вариантах раскладки. Первый вариант воссоздаёт эстетику сериала, включая трекбол и отсутствие клавиш Escape, Option и Control. Второй — 60-процентная раскладка, также с трекболом. В третьем варианте трекбол заменён на цифровой блок.

Клавиатура поддерживает горячую замену переключателей, переназначение клавиш возможно через веб-приложение — установка дополнительного ПО не требуется.

Стоимость:

$599 — для первых покупателей,

$649 и $699 — в следующих партиях,

$899 — ожидаемая цена в рознице (около ~70 тыс. рублей).

Проект появился как дань популярности сериала «Разделение», в котором офисная техника и обстановка стали частью визуального кода истории.

Шоу завершило второй сезон в марте 2025 года и было продлено на третий.