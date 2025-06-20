Meta и Oakley представили умные очки для спортсменов

Компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) анонсировала свои новые умные очки, разработанные совместно с Oakley. Модель Oakley Meta HSTN оснащена 3K-камерой, встроенными динамиками и микрофонами, поддерживает звонки, прослушивание музыки и работу с Meta AI. Ассистент умеет отвечать на вопросы о том, что видит пользователь, и переводить текст с других языков.

Очки получили защиту от брызг IPX4 и до 8 часов автономной работы (в два раза больше, чем у Meta Ray-Ban), плюс зарядный футляр с запасом до 48 часов.

Модель предлагается в пяти вариантах оправ и линз (доступны с диоптриями за доплату). Ограниченная версия с золотыми акцентами и линзами Oakley PRIZM будет стоить $499, предзаказ с 11 июля. Другие версии появятся позже летом от $399.

В будущем линейку планируют расширять в сегменте спортивных аксессуаров.