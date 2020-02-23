Жителя Липецкой области оштрафовали за продажу прошитой PlayStation
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Новости

Жителя Липецкой области оштрафовали за продажу прошитой PlayStation

Мужчина из Липецкой области получил штраф за продажу прошитой консоли. История началась с того, что осенью 2019 года мужчина купил за 5 тысяч рублей прошитую приставку для запуска пиратских игр. Само её название не уточняется, но судя по цене и описанию это PlayStation 3.

Позже он её перепродал за 7500 рублей, после чего ему предъявили обвинение по части 2, статьи 273 УК РФ о «Распространении компьютерных программ, заведомо предназначенных для блокирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности».

В суде также уточнили, что мужчина нарушил условия пользования программами корпорации «Сони Интерэктив Интертейнмент Инк». Обвиняемый признал свою виду и подал ходатайство о прекращении дела с оплатой штрафа. Суд его одобрил и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Консоль была изъята и уничтожена.

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