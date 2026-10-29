Mistral выпустила Le Chonk с триллионом параметров и открытыми весами

Французская Mistral открыла бесплатный доступ к финальной версии Le Chonk — модели ИИ с открытыми весами и триллионом параметров. Ранняя версия вышла несколькими неделями ранее.

Компания заявила, что после доработки Le Chonk стала лучшей в мире моделью с открытыми весами для автоматизированного программирования и кибербезопасности.

При доработке Mistral использовала всё более сложные задачи по программированию и кибербезопасности. По утверждению компании, такая подготовка позволила Le Chonk сравняться с моделями ведущих китайских лабораторий DeepSeek и Z.ai или превзойти их.

Mistral позиционирует модель как инструмент киберзащиты для бизнеса и государственных организаций. Компания подчёркивает, что распространение открытых весов исключает возможность централизованно отключить доступ к ним.

Открытость имеет и обратную сторону: модель могут скачать и доработать злоумышленники. Специалист Sophos по анализу угроз Рейф Пиллинг подчёркивает, что развитым моделям необходимы мониторинг и средства контроля независимо от страны происхождения.