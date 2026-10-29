Mistral выпустила модель Le Chonk с открытыми весами
Новости

Mistral выпустила Le Chonk с триллионом параметров и открытыми весами

Mistral заявила о лидерстве Le Chonk в программировании и кибербезопасности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:42
Mistral выпустила Le Chonk с триллионом параметров и открытыми весами

Французская Mistral открыла бесплатный доступ к финальной версии Le Chonk — модели ИИ с открытыми весами и триллионом параметров. Ранняя версия вышла несколькими неделями ранее.

Компания заявила, что после доработки Le Chonk стала лучшей в мире моделью с открытыми весами для автоматизированного программирования и кибербезопасности.

При доработке Mistral использовала всё более сложные задачи по программированию и кибербезопасности. По утверждению компании, такая подготовка позволила Le Chonk сравняться с моделями ведущих китайских лабораторий DeepSeek и Z.ai или превзойти их.

Mistral позиционирует модель как инструмент киберзащиты для бизнеса и государственных организаций. Компания подчёркивает, что распространение открытых весов исключает возможность централизованно отключить доступ к ним.

Открытость имеет и обратную сторону: модель могут скачать и доработать злоумышленники. Специалист Sophos по анализу угроз Рейф Пиллинг подчёркивает, что развитым моделям необходимы мониторинг и средства контроля независимо от страны происхождения.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Mistral AI запустила ИИ Codestral для генерации кода на 80 языках
Новости ИИ создаёт дефицит печатных плат: сроки поставок достигли 30 месяцев Новости HP, Asus и Acer могут вернуть часть сборки ПК в Китай из-за дорогой памяти

Похожие материалы

NVIDIA NVIDIA выпустила Nemotron 3.5 Transcribe для распознавания речи на 40 языках

Nemotron 3.5 Transcribe работает с записями, но не поддерживает прямые трансляции.

 Apple SK Hynix ожидает дефицита оперативной и флеш-памяти как минимум до 2030 года

По прогнозу SK Hynix, спрос на память будет превышать предложение до 2030 года.

 Google Google представила Genie 4 для создания интерактивных миров со звуком

Genie 4 позволяет менять интерактивный мир текстовыми командами в реальном времени.

 Opera Opera представила WebAI для запуска нейросетей в браузере без облака

WebAI пока доступен в предварительной версии Opera One.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Вышло бесплатное обновление Metro Redux с режимом 120 кадров/с на Xbox GTA V теперь можно запустить на iPhone без эмуляторов В России начнут отключать от мобильных сетей незарегистрированные смартфоны Культовая Saints Row: The Third вышла на Android и iOS со всеми дополнениями Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

27 октября · Nothing

Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

Nothing решила вывести свои полноразмерные наушники в премиальный сегмент.
  1. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  2. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  3. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  4. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  5. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
Смотреть все обзоры →