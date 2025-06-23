Яндекс объявил о создании бренда Team Yandex и собственной команды по Dota 2

Яндекс зарегистрирует новый бренд Team Yandex, под которым компания будет развивать киберспортивные направления. Планируются запуск профессиональных команд, образовательных курсов по геймингу, выпуск мерча, аксессуаров и периферии. Идея в том, чтобы объединить киберспортивные инициативы и повысить узнаваемость сервисов Яндекса среди геймеров.

Первым проектом стал запуск команды по Dota 2 при поддержке Яндекс Маркета. В составе: Solo, TA2000, Noticed, Chira_Junior и prblms, тренер — Accell.

Болельщики смогут использовать баллы Плюса для получения мерча, доступа к закрытым мероприятиям и общения с игроками.

В будущем под брендом Team Yandex появятся команды и в других дисциплинах, а также партнёрские инициативы с внешними компаниями.