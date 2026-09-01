DLSS 5 дебютирует 3 сентября в NBA 2K27 на ПК. Технологию получат настольные и мобильные GPU серии RTX 50, а также облачный сервис GeForce Now.

По данным источника, запуск игры состоится в 21:00 по тихоокеанскому времени. Другие игры с поддержкой DLSS 5 пока не названы.

Технология использует ИИ для улучшения освещения, текстур и других элементов сцены. Разработчики смогут регулировать силу обработки отдельных объектов.

DLSS 5 заметно нагружает видеокарту. Оценка потери производительности составляет 50–60%, а для игры на RTX 5060 в 1080p потребуется генерация шести кадров.