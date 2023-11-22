Заражённые «обновления» Google Chrome и Safari крадут пароли и данные банковских карт

В сети появился новый вирус Atomic macOS Stealer (AMOS), который маскируется под обновление браузеров Google Chrome и Safari, и крадет личные данные пользователей устройств Apple.

Используя взломанные сайты, злоумышленники распространяют фейковые обновления браузеров, которые максимально похожи на реальные уведомления. При нажатии кнопки «Обновить», AMOS скачивается на устройство.

Так выглядят уведомления с фейковыми обновлениями Google Chrome и Safari

После попадания на компьютер жертвы, вирус начинает похищать пароли, криптокошельки, файлы, данные банковских карт и другую персональную информацию.

Единственный способ обезопасить себя – предотвратить загрузку AMOS, то есть не обновлять браузеры с неизвестных источников, а также не соглашаться на обход защиты GateKeeper.

Напомним, что Google Chrome и Safari обновляются автоматически, поэтому никаких дополнительных действий осуществлять не надо. Вероятно, подобный вирус может быть адаптирован и для других браузеров, поэтому средства защиты – аналогичные.