Apple представила обновлённое приложение «Локатор»

Теперь с помощью безопасных и конфиденциальных средств поиска, доступных благодаря сети из сотен миллионов устройств Apple, в Локаторе можно будет определять местонахождение продуктов сторонних производителей. Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров открывает сторонним производителям возможность создавать продукты совместимые с приложением, и благодаря этому пользователи смогут отслеживать в нём свои самые ценные вещи. Новые продукты от Belkin, Chipolo и VanMoof, совместимые с приложением «Локатор», появятся в продаже со следующей недели.

Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров является частью программы Made for iPhone (MFi), и благодаря ей каждый разработчик аксессуаров сможет добавить в свои продукты возможность подключения к сети приложения «Локатор». Сторонние устройства должны будут при этом отвечать таким же строгим требованиям к защите конфиденциальности, что и устройства Apple.

Сегодня Apple также сообщила, что позже этой весной опубликует предварительный вариант спецификации для производителей наборов микросхем. Получив доступ к этому документу, сторонние разработчики устройств смогут использовать преимущества технологии сверхширокополосной связи в устройствах, оснащённых чипом U1. Это позволит определять местоположение находящихся рядом устройств ещё более точно.

Первые продукты с поддержкой приложения «Локатор»

Первыми сторонними аксессуарами с поддержкой приложения «Локатор» станут новейшие модели электровелосипедов VanMoof S3 и X3, беспроводные наушники Belkin SOUNDFORM Freedom True Wireless и брелоки-трекеры Chipolo ONE Spot. С новыми возможностями пользователи смогут быстрее найти припаркованный велосипед, наушники в спортзале, оставленный где-то рюкзак и другие вещи. Скоро появятся в продаже продукты и аксессуары с поддержкой приложения «Локатор» и от других производителей.

С помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, iPod touch и Mac легко определить местоположение своих устройств Apple, а также узнавать, где находятся друзья и родные. Если пользователь потеряет устройство Apple, Локатор поможет найти его на карте, удалённо включить на нём звуковой сигнал, перевести его в режим пропажи для немедленной блокировки или вывести на экран блокировки сообщение и номер телефона для связи. А если есть риск того, что устройство попало в чужие руки, можно удалённо стереть с него всю информацию.

Теперь сеть Локатора сможет помочь найти устройство, даже если оно не подключается к интернету. Эта сеть состоит из сотен миллионов устройств Apple, которые используют технологию беспроводной связи Bluetooth для поиска потерянных устройств и вещей, находящихся поблизости. Информация о примерном местонахождении потерянного устройства передаётся владельцу. Передача этих сведений происходит анонимно, и все они подвергаются сквозному шифрованию — поэтому никто, включая компанию Apple и сторонних производителей, не сможет просмотреть информацию об устройстве или его местонахождении.