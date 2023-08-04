Запечатанный плеер Apple iPod был продан по цене квартиры

Недавно мы писали о продаже редкого смартфона iPhone, который ушёл с молотка за рекордные 190 372 доллара (17 172 500 ₽), а сегодня на торговой площадке Rally был продан не менее интересный лот — музыкальный проигрыватель iPod по цене 29 000 долларов, что по текущему курсу составляет 2 743 500 рублей.

Столь высокая сумма обусловлена идеальным состоянием устройства и его оригинальной упаковки, которая никогда не вскрывалась.

В описании лота сказано, что этот iPod изначально был куплен за 399 долларов в декабре 2001 года в магазине Apple Store, который находился в торговом центре Willowbrook Mall в городе Плейно (Америка, штат Техас). Позже плеер был преподнесён как рождественский подарок, но новый хозяин устройства не стал им пользоваться и положил его на полку шкафа, на которой iPod пролежал нетронутым два десятилетия. В 2021 году площадка Rally приобрела это устройство для размещения на своей платформе, но сумма этой сделки, неизвестна.