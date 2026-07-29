Покупать больше не обязательно: Apple запустила подписку на iPhone, Mac и iPad

Apple представила в США программу Apple Upgrade, которая позволяет пользоваться техникой компании за фиксированную ежемесячную плату, а затем вернуть устройство, заменить его на новое или выкупить.

Для iPhone и Apple Watch срок договора составляет 24 месяца, для iPad и Mac — 36 месяцев. Ежемесячные платежи ниже, чем при обычной рассрочке, поскольку пользователь сначала оплачивает только часть стоимости устройства.

Устройство Платёж в месяц Цена устройства Выплаты за весь срок Доплата для выкупа iPhone 17 Pro Max $34,99 $1199 $839,76 $359,24 iPhone 17 Pro $31,99 $1099 $767,76 $331,24 iPhone Air $28,99 $999 $695,76 $303,24 iPhone 17 $22,99 $799 $551,76 $247,24 iPhone 17e $17,99 $599 $431,76 $167,24 Apple Watch Series 11 $11,99 $399 $287,76 $111,24 Apple Watch Ultra 3 $24,99 $799 $599,76 $199,24 Apple Watch Hermès Series 11 $40,78 $1249 $978,72 $270,28 Apple Watch Hermès Ultra 3 $47,03 $1399 $1128,72 $270,28 iPad Pro $24,99 $1199 $899,64 $299,36 iPad Air $15,99 $749 $575,64 $173,36 iPad mini $11,99 $599 $431,64 $167,36 MacBook Air $24,99 $1299 $899,64 $399,36 MacBook Pro 14 $38,99 $1999 $1403,64 $595,36 MacBook Pro 16 $57,99 $2999 $2087,64 $911,36 iMac $28,99 $1499 $1043,64 $455,36 Mac Studio $48,99 $2499 $1763,64 $735,36

Например, аренда iPhone 17 Pro Max обойдётся в $839,76 за два года. После этого смартфон можно вернуть либо доплатить $359,24 и оставить себе. В последнем случае общая сумма составит ровно $1199 — столько же, сколько устройство стоит при обычной покупке.

Главный нюанс программы заключается в том, что во время действия договора техника принадлежит Klarna. Если пользователь решит перейти на новую модель, старое устройство придётся вернуть, поэтому получить деньги от его продажи или обмена уже не получится.

За повреждения могут потребовать дополнительную плату. AppleCare в ежемесячный платёж не входит и оформляется отдельно. Досрочный возврат или переход на другое устройство также может сопровождаться комиссией.

Проблемы возникнут и при пропуске платежей. Процентов и штрафов за просрочку не предусмотрено, однако после трёх пропущенных платежей подряд Klarna может расторгнуть договор и потребовать погасить оставшуюся сумму целиком.

После завершения срока пользователю дают до шести месяцев на выбор дальнейшего варианта. При этом ежемесячные платежи продолжают списываться, поэтому затягивать с решением невыгодно.

По сути, Apple Upgrade представляет собой не скидку, а лизинг с остаточным платежом. Программа снижает ежемесячную нагрузку, но при постоянной смене устройств пользователь теряет возможность перепродать старую технику и вернуть часть потраченных денег.

Пока программа Apple Upgrade доступна только в США. О планах по запуску в других странах компания не сообщала.