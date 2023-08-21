BMW и Audi отключили российских дилеров от официального ПО

Немецкие автопроизводители BMW и Audi ограничили доступ к ПО для российских дилеров. Теперь сервисные центры не могут сделать дубликат ключа, корректно проводить диагностику, а также производить установку деталей, где требуется программирование.

Однако находятся сервисные центры у которых есть онлайн-доступ, но он происходит через дополнительные каналы.

По словам представителей дилеров, владельцам BMW в России стоит ожидать отключения приложения ConnectedDrive. С его помощью можно управлять автомобилем удалённо.

Ещё один дилерский центр Audi рассказал, что доступ к программному обеспечению был закрыт около 2 месяцев назад.

Ранее Mercedes-Benz также отключил дилеров в России от своего ПО.