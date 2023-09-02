Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro могут прибывать в цене

На днях Google по ошибке раскрыла дизайн будущих смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Теперь по информации издания The Tech Outlook, новинки могут порадовать не только будущими характеристиками, но и огорчить фанатов своими ценами.

По слухам, базовая версия Pixel 8 в модификации с 128 ГБ флеш-памяти может вырасти до $799, что значительно больше по сравнению с предыдущей моделью.

Более старшая модель в лице Pixel 8 Pro, тоже не порадуется. Модель на 128 ГБ обойдётся в $940, а версия на 512 ГБ обойдётся в $1100 и более.

Однако стоит отметить, что эта информация пока является предположениями и слухами. Возможно, Google сохранит цены на уровне прошлогодних моделей.