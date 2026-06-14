В iOS 27 могут появиться ещё три неанонсированные функции

Apple может добавить в iOS 27 ещё несколько функций, которые не были представлены на WWDC 2026. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Одним из нововведений может стать поддержка сторонних ИИ-моделей через Siri. По данным источников, Apple работает над системой, которая позволит разработчикам интегрировать в Siri свои чат-боты через специальный API. В будущем пользователи смогут обращаться к моделям вроде Gemini, Claude и другим прямо через голосового помощника.

Ещё одна функция касается приложения «Камера». Apple якобы тестирует полностью настраиваемый интерфейс, который позволит самостоятельно менять расположение элементов управления.

Также компания готовит упрощённую версию циферблата Modular Ultra для Apple Watch. Сейчас он доступен только владельцам Apple Watch Ultra, но может получить более широкое распространение вместе с осенним обновлением watchOS.

По информации Bloomberg, все три функции по-прежнему находятся в разработке и могут появиться ближе к сентябрьскому релизу новых устройств Apple.