Новые подробности о Cyberpunk 2077 — плавание и киберпсихоз

В рамках свежего подкаста ведущий дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост поведал ряд подробностей о будущей игре. Само видео можно посмотреть ниже, хотя на это уйдёт часа полтора, а портал Netrunner 2077 собрал всё самое интересное в кратком дайджесте.

Итак, вот что ждёт игроков в Найт-Сити:

Исследование города, поскольку на карте есть далеко не всё. Саму карту, к слову, можно вращать и рассматривать со всех сторон.

Возможность плавать и нырять, хотя на дне не слишком много интересного. Протезы и импланты имеют защиту от воды. Также можно будет плавать на лодке, но управлять ей не получится.

В игре будут гонки и мини-игры — в последнем случае обещаны сюрпризы.

Будет возможность взламывать импланты и протезы врагов. То же противники-нетраннеры могут сделать и с главным героем.

Обещан киберпсихоз — заболевание из-за слишком большого числа имплантов. По умолчанию у Ви его нет, но, если начать расстреливать мирных жителей, полиция сочтёт протагониста киберпсихом и попытается уничтожить. В игре будут персонажи с этим заболеванием.

Предыстория и навыки окажут влияние на сюжет.

После пролога будет доступна сразу вся карта.

В игре не будет техника (изначально такой класс был). Его вырезали из-за схожести с нетраннером.

Обещана настройка ширины поля зрения (FOV).

Рекомендуется обзавестись хорошей акустикой, поскольку игра «поражает своей атмосферой» в том числе по части аудио.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на PC, Xbox One и PS4. Релиз на некстген-консолях состоится позднее.