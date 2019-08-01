Новые подробности о Cyberpunk 2077 — плавание и киберпсихоз

В рамках свежего подкаста ведущий дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост поведал ряд подробностей о будущей игре. Само видео можно посмотреть ниже, хотя на это уйдёт часа полтора, а портал Netrunner 2077 собрал всё самое интересное в кратком дайджесте.
Итак, вот что ждёт игроков в Найт-Сити:
- Исследование города, поскольку на карте есть далеко не всё. Саму карту, к слову, можно вращать и рассматривать со всех сторон.
- Возможность плавать и нырять, хотя на дне не слишком много интересного. Протезы и импланты имеют защиту от воды. Также можно будет плавать на лодке, но управлять ей не получится.
- В игре будут гонки и мини-игры — в последнем случае обещаны сюрпризы.
- Будет возможность взламывать импланты и протезы врагов. То же противники-нетраннеры могут сделать и с главным героем.
- Обещан киберпсихоз — заболевание из-за слишком большого числа имплантов. По умолчанию у Ви его нет, но, если начать расстреливать мирных жителей, полиция сочтёт протагониста киберпсихом и попытается уничтожить. В игре будут персонажи с этим заболеванием.
- Предыстория и навыки окажут влияние на сюжет.
- После пролога будет доступна сразу вся карта.
- В игре не будет техника (изначально такой класс был). Его вырезали из-за схожести с нетраннером.
- Обещана настройка ширины поля зрения (FOV).
- Рекомендуется обзавестись хорошей акустикой, поскольку игра «поражает своей атмосферой» в том числе по части аудио.
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на PC, Xbox One и PS4. Релиз на некстген-консолях состоится позднее.
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