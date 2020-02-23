YouTube вернул монетизацию роликам о коронавирусе

Каждый зарабатывает, как может. Например, многие Ютуберыч решили воспользоваться ситуацией вокруг коронавируса и выпустили ролики рассказывающие о нём. Проще говоря, создатели контента решили словить хайпа. В ответ на это YouTube лишил такие ролики монетизации.

Однако всё обстоит куда серьёзнее. От пользователей пошла негативная реакция и сервису YouTube пришлось вернуть монетизацию обратно.

Изначально YouTube руководствовался политикой в отношении «чувствительных событий» и отмечает коронавирус как «жестокие действия, которые приводят к гибели людей». Это предназначено для охвата событий со значительным резонансом, например стихийных бедствий.

Гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки отметил, что коронавирус становится частью ежедневных обсуждений, поэтому не видят смысла препятствовать блогерам и новостным организациям. Монетизация к роликам вернётся в течение месяца.