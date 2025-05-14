Новости

YouTube вчетверо обогнал VK по объёму рекламы у блогеров в России

В 2024 году YouTube занял первое место по объёму инфлюенс-рекламы в России, несмотря на снижение скорости и падение охвата.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:11

По итогам 2024 года YouTube сохранил лидерство среди платформ для блогерской рекламы в России, несмотря на технические ограничения и снижение пользовательской аудитории. Об этом сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) со ссылкой на исследование WholsBlogger и Yoloco.

Доля видеохостинга в сегменте инфлюенс-маркетинга составила 47,9 %, что эквивалентно 27,6 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем у ближайшего российского конкурента — соцсети VK, доля которой составила 11,2 % (6,5 млрд рублей).

На втором и третьем местах — Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram с показателями 20 % (11,6 млрд) и 19,8 % (11,5 млрд) соответственно. В нижней части рейтинга — Twitch (0,6 %, 400 млн рублей) и Rutube (0,5 %, 300 млн рублей). Общий объём рынка блогерской рекламы в России за 2024 год оценивается в 58 млрд рублей.

При этом YouTube теряет аудиторию: в апреле 2025 года среднее число пользователей старше 12 лет составило 79,4 млн человек, а в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов в РФ платформа опустилась с четвёртого на седьмое место.

На фоне снижения охватов растёт аудитория у VK, Telegram и Rutube. По данным на апрель:

  • VK — 93,8 млн пользователей (2-е место в рейтинге),
  • Telegram — 90,5 млн (3-е место),
  • Rutube — 78,3 млн (+65 % за год, по данным «Газпром-медиа»).

В Ассоциации блогеров и агентств с оценками в целом согласны, но считают, что реальный рынок был меньше, около 44 млрд рублей, а затраты на Twitch могли быть недооценены. Тем не менее эксперты подчёркивают: альтернативы YouTube по маркетинговой эффективности в России пока нет.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
Ведомости
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Цены на iPhone 16 в Китае обрушились на 30%
сегодня в 10:46
YouTube вчетверо обогнал VK по объёму рекламы у блогеров в России
сегодня в 10:11
«Плюс Сити» расширился: теперь шаги в реальности приносят награды в игре
вчера в 20:42
Nintendo пригрозила вечным баном за модификации и обход защиты в Switch
вчера в 20:33
DJI выпустила флагманский дрон Mavic 4 Pro с камерой на 100 Мп и лидаром
вчера в 17:04
Видеокарты под слежкой: США предложили закон о GPS в AI-чипах
вчера в 13:44
HONOR представит серию 400 с функцией «Оживление фото с AI»
вчера в 13:21
Анонс Samsung Galaxy S25 Edge — ультратонкий флагман на Snapdragon 8 Elite за $1099
вчера в 08:22
HyperOS 2.0 от Xiaomi: какие смартфоны и планшеты получат долгожданное обновление?
вчера в 01:59
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 13 мая 2025
вчера в 00:01

Обзоры на The GEEK