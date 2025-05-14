YouTube вчетверо обогнал VK по объёму рекламы у блогеров в России

По итогам 2024 года YouTube сохранил лидерство среди платформ для блогерской рекламы в России, несмотря на технические ограничения и снижение пользовательской аудитории. Об этом сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) со ссылкой на исследование WholsBlogger и Yoloco.

Доля видеохостинга в сегменте инфлюенс-маркетинга составила 47,9 %, что эквивалентно 27,6 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем у ближайшего российского конкурента — соцсети VK, доля которой составила 11,2 % (6,5 млрд рублей).

На втором и третьем местах — Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram с показателями 20 % (11,6 млрд) и 19,8 % (11,5 млрд) соответственно. В нижней части рейтинга — Twitch (0,6 %, 400 млн рублей) и Rutube (0,5 %, 300 млн рублей). Общий объём рынка блогерской рекламы в России за 2024 год оценивается в 58 млрд рублей.

При этом YouTube теряет аудиторию: в апреле 2025 года среднее число пользователей старше 12 лет составило 79,4 млн человек, а в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов в РФ платформа опустилась с четвёртого на седьмое место.

На фоне снижения охватов растёт аудитория у VK, Telegram и Rutube. По данным на апрель:

VK — 93,8 млн пользователей (2-е место в рейтинге),

Telegram — 90,5 млн (3-е место),

Rutube — 78,3 млн (+65 % за год, по данным «Газпром-медиа»).

В Ассоциации блогеров и агентств с оценками в целом согласны, но считают, что реальный рынок был меньше, около 44 млрд рублей, а затраты на Twitch могли быть недооценены. Тем не менее эксперты подчёркивают: альтернативы YouTube по маркетинговой эффективности в России пока нет.