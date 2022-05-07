Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Стали известны возможности для подписчиков Telegram Premium

На днях появилась информация о подписке Telegram Premium. Она будет расширять возможности пользователя внутри мессенджера. Теперь стали известны подробности, что она будет из себя представлять.

Подписчик получит премиальные стикеры, реакции и ряд других функций, которые недоступны пользователям без подписки. Вот небольшой список возможностей Telegram Premium:

  • Специальный знак возле имени
  • Полноэкранные стикеры
  • Количество чатов в одной папке до 200
  • Увеличение лимита на каналы и супергруппы до 1000
  • Увеличение количества папок до 20
  • Увеличение количества закреплённых диалогов в основной ленте до 10
  • Увеличение количества закреплённых папок до 200
  • Увеличение количества публичных ссылок для каналов и супергрупп до 20
  • Увеличение количества избранных стикеров до 10

Скорее всего, известны не все функции, которые получат подписчики Telegram Premium. В момент релиза их список может значительно увеличится.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Telegram Info

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии