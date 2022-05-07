Стали известны возможности для подписчиков Telegram Premium

На днях появилась информация о подписке Telegram Premium. Она будет расширять возможности пользователя внутри мессенджера. Теперь стали известны подробности, что она будет из себя представлять.

Подписчик получит премиальные стикеры, реакции и ряд других функций, которые недоступны пользователям без подписки. Вот небольшой список возможностей Telegram Premium:

Специальный знак возле имени

Полноэкранные стикеры

Количество чатов в одной папке до 200

Увеличение лимита на каналы и супергруппы до 1000

Увеличение количества папок до 20

Увеличение количества закреплённых диалогов в основной ленте до 10

Увеличение количества закреплённых папок до 200

Увеличение количества публичных ссылок для каналов и супергрупп до 20

Увеличение количества избранных стикеров до 10

Скорее всего, известны не все функции, которые получат подписчики Telegram Premium. В момент релиза их список может значительно увеличится.

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