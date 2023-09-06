YouTube тестирует новый раздел Playables с онлайн-играми

Видеохостинг YouTube приступил к публичному тестированию нового раздела Playables, в котором пользователям доступны онлайн-игры. Впервые о платформе стало известно в июне 2023 года, когда она проходила еще только внутренний тест.

Сейчас протестировать новый раздел может ограниченное число пользователей, у которых на главной странице появилась вкладка Playables. При этом запустить игры можно как на десктопной версии YouTube, так и на мобильной.

Официального списка доступных приложений еще нет, поэтому пока неясно, стоит ли ждать каких-то серьезных игр, кроме браузерных из Google GameSnacks. Например, летом сотрудники компании могли поиграть в аркаду Stack Bounce, где необходимо шаром разбивать кольца.

В июне WSJ отмечала, что цель YouTube – расширить присутствие платформы в сфере онлайн-игр на фоне конкуренции видеохостинга с Twitch. Гендиректор YouTube Нил Мохан отмечал, что компания ищет новые сферы роста после падения доходов от рекламы.