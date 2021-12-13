Показаны отменённые смартфоны Nokia с интерфейсом nauOS

Блогер и энтузиаст под ником @ileios (Димитриос Влахос) опубликовал в сети ряд фото и видео двух отменённых смартфонов Nokia. Первый имеет необычный клиновидный дизайн, а второй работает на невиданной ранее ОС.

Первый смартфон, который показан на фото, имеет кодовое название Ion Mini. Его хотели выпустить в 2014 году, но он так и не пошёл в производство. Новинка работала на базе процессора Snapdragon 400 и ОС Android 4.4.2 с фирменным интерфейсом nauOS. Это был переработанный интерфейс Nokia Z Launcher.

And the video I promised you. Keep an eye on my account since I am gonna post many cancelled Nokia devices over the next few days; including the legendary Kataya: pic.twitter.com/RHEGAeO0PG — Dimitrios Vlachos (@ileios) December 10, 2021

Вторым был смартфон Nokia Kataya. Он также поставлялся с оболочкой nauOS, но теперь на неё можно посмотреть уже в действии. При этом отметим, что nauOS серьёзно отличалась от стоковой версии Android. Она была больше похожа на старые варианты ОС.

При этом отметим, что даже при слабом железе у системы неплохая оптимизация.