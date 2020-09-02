YouTube готовит свой аналог TikTok

На видеохостинге YouTube запускают новый сервис под названием Shorts. По сути, это будет аналог TikTok для тех стран, где заблокирована китайская система.

Новый сервис позволит записывать на смартфон пятнадцатисекундные видео, после чего добавлять на них музыку и видеоэффекты. Также можно будет объединять несколько ролик в один большой.

Сначала бета-тестирование Shorts запустят в Индии, где TikTok уже заблокировали. Пока что сервис будет доступен только на Android, но в будущем появится и поддержка iOS. Одновременно с этим сервис выйдет и в других странах.

Пока что сложно оценить возможности сервиса, но, похоже, Shorts просто скопирует все основные фишки TikTok.