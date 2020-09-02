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Новости

YouTube готовит свой аналог TikTok

На видеохостинге YouTube запускают новый сервис под названием Shorts. По сути, это будет аналог TikTok для тех стран, где заблокирована китайская система.

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Новый сервис позволит записывать на смартфон пятнадцатисекундные видео, после чего добавлять на них музыку и видеоэффекты. Также можно будет объединять несколько ролик в один большой.

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Сначала бета-тестирование Shorts запустят в Индии, где TikTok уже заблокировали. Пока что сервис будет доступен только на Android, но в будущем появится и поддержка iOS. Одновременно с этим сервис выйдет и в других странах.

Пока что сложно оценить возможности сервиса, но, похоже, Shorts просто скопирует все основные фишки TikTok.

Источник:
YouTube
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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