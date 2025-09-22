Алгоритм TikTok в США перепишут «с нуля» под контролем Oracle | The GEEK
Алгоритм TikTok в США перепишут «с нуля» под контролем Oracle

По данным Bloomberg, Oracle станет ответственным за безопасность и разработку нового алгоритма TikTok в США, без участия китайской ByteDance.
Вадим Майков сегодня в 18:53

Ситуация вокруг американского сегмента TikTok близка к развязке. По данным Bloomberg, в рамках сделки между консорциумом инвесторов из США и китайской ByteDance алгоритм рекомендаций для американских пользователей будет создан заново.

  • Компания Oracle получит контроль над американской версией TikTok, включая сервера с пользовательскими данными.
  • ByteDance сохранит права на исходный алгоритм, но американская версия будет построена на отдельной копии и полностью «переобучена с нуля».
  • Китайская компания не будет иметь доступа ни к данным пользователей в США, ни к обновлённому алгоритму.

Идея «обнулить» алгоритм вызывает вопросы: именно точность рекомендаций сделала TikTok популярным. Неясно, сколько времени займёт переобучение и как это повлияет на опыт пользователей.

По информации Bloomberg, сделка близка к завершению: президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о её одобрении уже на этой неделе.

