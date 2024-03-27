«Яндекс Такси» сделал бесплатными поездки при «массовых эвакуациях»

Начиная с 27 марта 2024 года во всех регионах присутствия «Яндекс Такси», сервис будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях «вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф».

Определять такие зоны и время эвакуаций сервис будет в сотрудничестве с городскими властями, а затем возвращать деньги тем, кто покинул «опасный район» на такси.

Пассажиры смогут получить деньги обратно в течение трёх дней, а если оплата была наличными – то промокодом. При этом Яндекс будет компенсировать поездки водителям за свой счёт.

Под «массовой эвакуацией» компания будет понимать ситуации, когда люди решили уехать и увезти семьи из «опасного района», это не обязательно должно быть связано с объявлением от властей.

Также деньги вернут пассажирам из Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска и других городов, которые после 10 марта 2024 года были вынуждены эвакуироваться на такси. Средства перечислят в течение одной недели.