«Яндекс» запустит беспилотное такси с новой технологией до конца 2025 года

В следующем году новым роботакси, скорее всего, смогут пользоваться обычные россияне.

До конца 2025 года в «Яндекс Такси» появятся новые беспилотные такси. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Аникин в интервью РБК.

Новые автомобили будут работать на основе технологии трансформеров, которая позволяет предсказывать траекторию движения машины. По словам Аникина, она уже используется во всем мире, а подразделение «Яндекса», разрабатывающее технологии автономного вождения, завершило ее внедрение около полугода назад.

Сначала поездки в новых роботакси будут доступны только сотрудникам «Яндекса». Если московские власти одобрят проект, в 2026 году первые 100 машин начнут перевозить обычных пассажиров. Поездки будут проходить в ограниченных районах Москвы, а назначение автомобиля будет случайным. При этом пассажир сможет отказаться от поездки.

Стоимость останется такой же, как в обычном такси с водителем. В будущем массовое использование беспилотного транспорта должно стабилизировать цены на поездки.

id·213001·20251021_0937
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
