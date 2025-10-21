«Яндекс» запустит беспилотное такси с новой технологией до конца 2025 года

До конца 2025 года в «Яндекс Такси» появятся новые беспилотные такси. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Аникин в интервью РБК.

Новые автомобили будут работать на основе технологии трансформеров, которая позволяет предсказывать траекторию движения машины. По словам Аникина, она уже используется во всем мире, а подразделение «Яндекса», разрабатывающее технологии автономного вождения, завершило ее внедрение около полугода назад.

Сначала поездки в новых роботакси будут доступны только сотрудникам «Яндекса». Если московские власти одобрят проект, в 2026 году первые 100 машин начнут перевозить обычных пассажиров. Поездки будут проходить в ограниченных районах Москвы, а назначение автомобиля будет случайным. При этом пассажир сможет отказаться от поездки.

Стоимость останется такой же, как в обычном такси с водителем. В будущем массовое использование беспилотного транспорта должно стабилизировать цены на поездки.