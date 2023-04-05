«Яндекс» запустил услугу заказа такси на несколько часов

«Яндекс» запустил новую услугу для заказа такси на несколько часов под названием «Час+». Теперь корпоративным клиентам на тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» доступна возможность заказать такси на время до 8 часов с оплатой длительного платного ожидания на всех точках маршрута.

Услуга позволяет рассчитать целый рабочий день для сотрудника, которому нужно посетить несколько мест.

Нововведение выгодно как для клиентов, которые могут заранее узнать полную стоимость, так и для водителей, так как их доход не зависит от остановок по пути