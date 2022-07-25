В Яндекс Такси появилась люлька для новорожденных и грудничков

В «Яндекс Такси» в Москве и Санкт-Петербурге появилась новая опция: теперь можно выбрать машину с люлькой – специальным креслом для перевозки детей до одного года. Такие кресла отвечают всем требованиям безопасности перевозки малышей. Ранее в тарифе “Детский” от Яндекс Go можно было заказать такси с креслами для детей от 9 кг, что соответствует возрасту ребенка примерно одного года и старше.

Чтобы оборудовать автомобили новым креслами для новорожденных, Яндекс субсидировал закупку около 1000 кресел RANT Matrix Safety Line для таксопарков-партнёров в Москве и Петербурге. Автокресла крепятся с помощью штатных ремней безопасности автомобиля и их можно установить против хода движения.

Подобные модели удобны и тем, что могут трансформироваться как для перевозки младенцев, так и для перевозки детей постарше, до 7 лет. С такими универсальными креслами водители смогут выполнять сразу несколько видов заказов в тарифе “Детский”: достаточно отрегулировать кресло до нужного положения и закрепить его на сидении автомобиля.

Чтобы заказать автомобиль с люлькой, пользователю достаточно выбрать такое кресло в тарифе “Детский”. В перспективе новая опция появится во всех городах России, где уже запустили тариф “Детский”.

Выполнять поездки с детьми могут только водители с самыми высокими оценками. Они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

Тариф «Детский» появился в Яндекс Такси в 2017 году. Сейчас «Детский» — это полноценный сервис для поездок с детьми на такси. География сервиса включает в себя 172 города в России.

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