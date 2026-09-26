Huawei представила MatePad Air Z с экраном 144 Гц и батареей на 10 100 мА·ч
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Huawei представила MatePad Air Z с экраном 144 Гц и батареей на 10 100 мА·ч

Планшет вышел в двух версиях и получил 12-дюймовый PaperMatte-дисплей с разрешением 2.8K.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Huawei представила MatePad Air Z с экраном 144 Гц и батареей на 10 100 мА·ч

Huawei представила планшет MatePad Air Z всего через несколько месяцев после выхода обычного MatePad Air. Последний дебютировал летом, а в России его продажи стартовали буквально на днях.

MatePad Air Z будет доступен в двух версиях: Standard и Enjoy Edition. Обе получили 12-дюймовый PaperMatte-дисплей с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц.

Планшеты работают на процессоре Kirin T93S23 под управлением HarmonyOS 7. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная 8 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 100 мА·ч. Стандартная версия поддерживает зарядку мощностью 66 Вт, Enjoy Edition комплектуется адаптером на 40 Вт. Также предусмотрена аудиосистема из шести динамиков.

Huawei MatePad Air Z Standard стоит от 3699 юаней, около 42 тысяч рублей. Enjoy Edition начинается с 2999 юаней, примерно 34 тысячи рублей.

Топовая версия с 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопителя и PaperMatte-экраном оценена в 4999 юаней, около 57 тысяч рублей. Официальную дату начала продаж Huawei пока не объявила.

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