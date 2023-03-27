Яндекс выпустил сериал про Яндекс Такси

Команда Яндекса выпустила новый YouTube-сериал «Антология технологий», который посвящен нейросетям, ML-моделям, алгоритмам и людям, работающим над сервисом. Он рассказывает о том, как такси балансирует между интересами пассажиров и водителей в вопросах цены, безопасности и комфорта.

Каждая серия посвящена отдельному аспекту. В первой серии зритель узнает, почему стоимость поездки меняется, какие факторы влияют на цену и как работает система тарифов, повышенного спроса, скидок и бонусов.

Вторая серия посвящена безопасности. Команда Яндекс Такси непрерывно улучшает технологии безопасности, которые действуют на всех этапах поездки, включая момент заказа в приложении, саму поездку и ее завершение.

Рассказчиками первых двух серий стали актрисы Ирина Горбачева и Варвара Шмыкова, которые помогают зрителю понять сложные темы, используя примеры из жизни и доступный язык.

«Антология технологий» от Яндекс Такси представляет собой уникальный и познавательный формат, который поможет пользователям лучше понять работу сервиса и его влияние на их жизнь.