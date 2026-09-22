Студенты Строгановки восстановят мебель XIX века с помощью планшета

Студенты кафедры художественной реставрации мебели РГХПУ имени С. Г. Строганова проведут эксперимент по реконструкции и реставрации исторической мебели. В работе они будут использовать планшет HUAWEI MatePad Air.

Проект проходит в рамках дипломного курса кафедры. Студенты работают с предметами из частных коллекций и музейных запасников под руководством специалистов-реставраторов. В программу входят обмеры, создание чертежей, анализ конструкции и непосредственно восстановление мебели.

В этом году студентка Анна Гриценко работает со стулом из частной коллекции. В фонде кафедры при этом обнаружили детали очень похожего предмета мебели, поэтому параллельно с реставрацией оригинала она займётся реконструкцией второго экземпляра. После восстановления его передадут в коллекцию Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства Строгановки.

Речь идёт о стульях для музыкальных салонов XIX века. Их отличали резные спинки, причём мастера прорабатывали орнамент со всех сторон, поскольку такую мебель часто расставляли вокруг рояля и задняя часть оставалась на виду.

Цифровая часть проекта предполагает использование приложения GoPaint. На планшете студентка отрисовывает элементы резьбы и фиксирует детали орнамента. Утраченные фрагменты затем моделируются в 3D, чтобы сравнить варианты реконструкции и согласовать их с научным руководителем.

По замыслу проекта цифровые эскизы позволяют экспериментировать с вариантами восстановления без вмешательства в оригинальный предмет, а также сохранять отдельные элементы и возвращаться к предыдущим версиям работы.