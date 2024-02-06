Для Atomic Heart вышло второе DLC — «Узник Лимбо»

Разработчики из студии Mundfish выпустили новое дополнение под названием «Узник Лимбо» для шутера Atomic Heart.

DLC продолжает концовку оригинала и отправляет майора Нечаева в мир Лимбо. Игрокам предстоит исследовать этот странный мир, разгадать его загадки, узнать больше о прошлом Нечаева и постараться освободить его разум.

Atomic Heart: Узник Лимбо DLC#2 - Релизный трейлер

Смотрите это видео на YouTube

Цена дополнения «Узник Лимбо» – 399 рублей. Однако, для обладателей Atomic Pass DLC бесплатно.

Вместе с выходом DLC разработчики также выпустили официальный саундтрек к игре, который включает в себя оригинальные композиции и кавер-версии песен «Звенит январская вьюга» и «На заре».

Atomic Heart (Original Game Soundtrack) Vol. 4

Смотрите это видео на YouTube