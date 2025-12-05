iPhone Air подешевел почти на 50% за 10 недель

iPhone Air демонстрирует самое быстрое обесценивание среди устройств Apple последних лет. За первые 10 недель после выхода смартфон потерял 44,3% первоначальной стоимости, обновив антирекорд 2022 года. Такие данные приводятся в отчёте SellCell.

Снижение цены iPhone Air в зависимости от версии колеблется от 40,3% до 47,7%. Сильнее всего дешевеет конфигурация с 1 ТБ памяти.

При этом остальные устройства линейки iPhone 17 показывают заметно более устойчивые результаты. В среднем серия подешевела на 34,6% — лучше, чем iPhone 16 (-39%) и iPhone 14 (-36,6%).

Примечательно, что снижение стоимости iPhone 17 замедляется, а iPhone Air продолжает дешеветь. Аналитики связывают это с неопределённостью вокруг ремонтопригодности устройства и доступности комплектующих.