«Яндекс» запустил тестовый тариф «Попутчик» для совместных поездок

Сервис «Яндекс Go» приступил к тестированию тарифа под названием «Попутчик». Он рассчитан на поездку несколько незнакомых людей в одном такси. Согласно тарифу в автомобиле могут разместиться только два пассажира.

Сейчас тариф доступен некоторым пользователям в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле. В Яндекс отметили, что новый тариф будет отображаться в приложении только в периоды высокого спроса и в тот момент, когда вероятность найти попутчика наиболее высока.

Пользователь должен выбрать опцию, а алгоритм автоматически подбирает попутчика с подходящим маршрутом для совместных поездок. Водителю не придётся тратить время на ожидание второго заказа — машина забирает пассажира по пути. Водитель и оба пассажира заранее получают уведомление о том, что поездка будет совместной.

В «Яндекс» считают, что по тарифному плану «Попутчик» поездки станут длиннее в среднем на 10 минут и до 40% дешевле.

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