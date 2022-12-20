Yandex Cloud выложила на GitHub нейросеть для экомониторинга Байкала

Платформа Yandex Cloud опубликовала на GitHub исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. При помощи такой технологии, можно анализировать пробы воды. Например, стало возможным определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы.

Использовать нейросеть смогут биологи и ML-специалисты по всему миру для разработки собственных систем мониторинга водоемов и отслеживать важные экологические тренды.

Сейчас на GitHub доступны датасеты, модели машинного обучения и документация для мониторинга. Такой набор поможет тестировать гипотезы по детекции, сегментации и классификации объектов в разных научных проектах.

Изначально нейросеть разрабатывалась для проекта «Точка №1», который длится с 1945 года. Ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета более 75 лет анализируют фито- и зоопланктон Байкала для мониторинга состояния озера вручную. Нейросеть помогла автоматизировать и ускорить весь цикл исследований. Сейчас алгоритм умеет работать с 70 формами планктона и продолжает обучаться в облачном сервисе для разработки и эксплуатации ML-алгоритмов Yandex DataSphere. В создании технологии также участвовали компания MaritimeAI и Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».

О том, как ученые и разработчики прошли путь от решения локальной задачи на Байкале до выкладки нейросети в опенсорс, рассказывает документальный фильм. В основе сюжета — беседы со специалистами НИИ биологии ИГУ, разработчиками MaritimeAI и сотрудниками Яндекса. Участники рассказали, почему иногда непросто найти общий язык людям из науки и ИТ, как они боролись с основными сложностями в проекте, и зачем облачные технологии и искусственный интеллект решают научные задачи. Фильм «Двенадцать тысяч проб» можно бесплатно посмотреть на канале Яндекса на YouTube и Кинопоиске. Больше подробностей можно получить в отдельной статье.