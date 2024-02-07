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Яндекс увеличил вознаграждение за критичные ошибки в своих умных устройствах – до миллиона рублей

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Валентин Снежин сегодня в 11:00

Яндекс расширил программу «Охота за ошибками» для умных устройств, добавив в неё новинки прошлого года — Станцию Дуо Макс, Миди и ТВ Станции. Максимальная сумма вознаграждения за найденные уязвимости выросла с 600 тысяч до миллиона рублей. Это поможет привлечь больше «белых хакеров», чтобы проверить устройства на прочность.

В фокусе внимания — поиск ошибок в новых устройствах. Специалисты, которые смогут обойти их защиту и найти критичные уязвимости, получат до миллиона рублей. Яндекс также увеличил вознаграждение за найденные уязвимости в других устройствах, например в Станции Мини с часами или Станции Макс. Сумма зависит от критичности ошибки. Подробнее об условиях можно узнать на сайте программы.

В 2023 году Яндекс инвестировал в цифровую безопасность более 6 млрд рублей — это вдвое больше, чем годом ранее. Эти деньги пошли на разработку защищённых систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак и мошенничества, системы управления доступами и другие важные направления.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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