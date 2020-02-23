Яндекс Такси начал показывать рейтинг пассажиров
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Новости

Яндекс Такси начал показывать рейтинг пассажиров

Мы привыкли, что водители Яндекс.Такси получают оценки от пассажиров. Из этого формируется рейтинг лучших. Но что, если подобный рейтинг появится в отношении пассажиров? Фантастика? Нет, это уже реализовано в Яндекс.Такси, правда пока это работает в тестовом режиме.

Максимально высокий балл – 5, и его получат далеко не все. Оцениваются пассажиры на основе последних 40 поездок, причем чем новее поездка, тем больше ее оценка влияет на рейтинг. Вся эта система сводится к тому, что компания определяет самых недобросовестных пассажиров.

  • Yandex Taxi 1 1
  • Yandex Taxi 2 1
Рейтинг The GEEK в Яндекс Такси

Из этого можно сделать простой вывод: если вы попали в этот «черный» список, будьте готовы к тому, что машина к вам спешить не будет. Сейчас судя по известному рейтингу некоторых людей, в среднем он составляет от 4 до 4,5 баллов. А какой рейтинг у вас? Пишите в комментариях.

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