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«Яндекс Станция» научилась подключаться по Bluetooth без интернета

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Валентин Снежин сегодня в 16:23

Яндекс добавил во все колонки «Станция» возможность подключаться по Bluetooth без Wi-Fi. Это особенно актуально для тех пользователей, которые хотят слушать музыку через колонку, но не могут ей воспользоваться из-за отсутствия интернета.

Как подключить «Станцию» по Bluetooth без активного соединения:

  • Нажимаем четыре раза на кнопку выключения микрофона;
  • Станция сообщит о готовности к новому подключению;
  • Открываем смартфон и ищем по Bluetooth свою «Станцию».

Как подключить «Станцию» по Bluetooth с интернетом:

  • Отдаем колонке команду «Алиса, включи Bluetooth»;
  • Запускаем на смартфоне поиск по Bluetooth и подключаемся к «Станции».

Опция подключения без активного сетевого соединения доступна на всех актуальных поколениях «Яндекс Станции». Единственное исключение, если колонка расположена в общественных местах или куплена по подписке «Яндекс Плюс», но не выплачена полная стоимость.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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