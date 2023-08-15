«Яндекс Станция» научилась подключаться по Bluetooth без интернета

Яндекс добавил во все колонки «Станция» возможность подключаться по Bluetooth без Wi-Fi. Это особенно актуально для тех пользователей, которые хотят слушать музыку через колонку, но не могут ей воспользоваться из-за отсутствия интернета.

Как подключить «Станцию» по Bluetooth без активного соединения:

Нажимаем четыре раза на кнопку выключения микрофона;

Станция сообщит о готовности к новому подключению;

Открываем смартфон и ищем по Bluetooth свою «Станцию».

Как подключить «Станцию» по Bluetooth с интернетом:

Отдаем колонке команду «Алиса, включи Bluetooth»;

Запускаем на смартфоне поиск по Bluetooth и подключаемся к «Станции».

Опция подключения без активного сетевого соединения доступна на всех актуальных поколениях «Яндекс Станции». Единственное исключение, если колонка расположена в общественных местах или куплена по подписке «Яндекс Плюс», но не выплачена полная стоимость.