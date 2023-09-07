Яндекс и Xiaomi выпустили первое совместное устройство с Алисой

Сегодня стартовал предзаказ на Умный дисплей Xiaomi с Алисой — первый продукт, разработанный совместно Яндексом и Xiaomi.

Умный дисплей оснащен сенсорным экраном размером 10,1 дюйма, позволяя пользователю взаимодействовать с ним как голосом, так и прикосновением. При этом можно не только слышать, но и видеть ответы Алисы на запросы пользователя. Отдельно отмечается, что это первое устройство подобного рода на рынке с интеграцией Алисы.

Умный дисплей можно использовать для просмотра видео, прослушивания музыки, управления умным домом и даже совершения видеозвонков через Telegram. Алиса понимаем все голосовые команды и при помощи голова позволяет сделать различные вещи, от включения света до запуска умных устройств в доме.

Устройство также совместимо с другими устройствами Xiaomi, включая умные лампочки, датчики и увлажнители воздуха.

Умный дисплей Xiaomi с Алисой доступен по цене 21 990 рублей, но в период предзаказа (с 7 по 13 сентября) его можно приобрести со скидкой за 18 990 рублей, а в первую неделю после начала продаж (с 14 по 20 сентября) – за 19 990 рублей.